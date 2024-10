Barra Mansa conta com trinta unidades escolares autorizadas pelo Conselho Municipal de Educação - Paulo Dimas/CCS PMBM

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e do Conselho Municipal de Educação, divulgou nesta quarta-feira (30), uma lista de escolas privadas de educação infantil do município que estão devidamente regularizadas e autorizadas pelo Conselho para o funcionamento, em cumprimento à legislação vigente.

De acordo com a presidente do Conselho, Alcilene Nascimento de Lima, toda escola privada de educação infantil precisa ficar atenta às exigências legais para atender de forma adequada a sociedade.

“É muito importante que a população de Barra Mansa esteja ciente sobre as escolas privadas de educação infantil devidamente autorizadas pelo Conselho Municipal de Educação. Nós temos algumas escolas em funcionamento irregular e estamos trabalhando, inclusive junto ao Ministério Público, para a autorização e regularização dessas escolas. No âmbito de competência do Ministério Público, cabe a cobrança de que essas escolas estejam regularizadas”, explicou.

Confira a seguir a lista das escolas privadas de educação infantil autorizadas no município:

- A Casinha Feliz

- CCEP – Casa da Criança Esperança de Paz

- Centro Educacional Amanhecer

- Centro Educacional Amora (Bairro Vista Alegre)

- Centro Educacional Barra Mansa – Colégio UBM

- Centro Educacional de Educação Infantil Sonho de Criança

- CEIA – Centro Educacional Infantil Amora (Vila Nova)

- Centro Educacional Lápis de Cor

- CEMA – Centro Educacional Marcela Araújo

- Centro Educacional Recontando do Saber

- Creche Escola Favo de Mel

- Creche Escola Pequenos Brilhantes

- CREMERJ – Creche Menino Jesus

- Creche Padre Adalberto

- Colégio Alê Faria

- CESF – Colégio Evangélico Saber e Fazer

- Colégio Nossa Senhora do Amparo

- Colégio Verbo Divino – Educação Infantil

- Colégio Verbo Divino – Unidade Santa Helena

- Escola Arco-Íris (Ano Bom)

- Escola Cantinho da Criança

- Escola Centro do Saber de Barra Mansa

- Escola de Educação Infantil Geninho

- Escola Maria do Céu

- Escola SESI de Barra Mansa

- Escola Turma da Mônica

- Escola Pedacinho do Céu

- Jardim de Infância Garfield Sabidinho

- Instituto Educacional Jardim Arco -Íris (Bairro Vila Maria)

- Instituto Educacional Estrela Dourada

Para outras informações, o Conselho Municipal de Educação funciona na Rua Luiz Ponce, 263, no Centro. O contato pode ser feito através do número (24) 2106-3506 ou pelo endereço de email: cmebm.rj@gmail.com.