Com um repertório variado, o concerto vai apresentar grandes clássicos da música sinfônica - Richard Teixeira/CCS PMBM

Publicado 29/10/2024 16:32

Barra Mansa - A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM) realiza uma apresentação especial nesta quarta-feira (30), às 19h, na Casa do Rotariano, no Centro de Barra Mansa. Com um repertório variado, o concerto vai apresentar grandes clássicos da música sinfônica.

A noite será aberta com a Abertura Euryanthe, de Carl Maria von Weber, uma obra intensa e expressiva que se destaca pelo seu vigor e dramaticidade. Na sequência, a Orquestra interpretará trechos da Suíte Saudades do Brasil, do renomado compositor Darius Milhaud. Conhecido por suas experimentações com a politonalidade, Milhaud homenageia o Brasil em uma obra que exalta as paisagens e ritmos brasileiros de forma única.

Encerrando o programa, a OSBM apresentará a grandiosa Sinfonia nº 4 de Robert Schumann. Composta originalmente em 1841 como Fantasia Sinfônica e revisada para sua versão definitiva em 1851, essa obra reflete a busca de Schumann pela unidade formal. Em um encadeamento contínuo de movimentos, a sinfonia conduz o público por uma narrativa musical que une os temas em uma experiência coesa e emocionalmente rica.

Sob a regência do maestro Anderson Alves, a OSBM preparou o concerto com especial dedicação. “Este é um convite para que o público embarque conosco em uma viagem musical repleta de emoções. Cada peça foi escolhida para refletir a beleza e profundidade da música clássica, e estamos ansiosos para dividir essa experiência com a comunidade”, convidou o maestro.

Com entrada gratuita e sujeita à lotação, o concerto é uma oportunidade única para os amantes da música clássica e para aqueles que desejam explorar a magia desse universo.

Data: Quarta-feira (30)

Horário: 19h

Local: Casa do Rotariano, Centro de Barra Mansa

Entrada: Gratuita, sujeita à lotação

Para mais informações, entre em contato com a administração da Casa do Rotariano de Barra Mansa ou visite a página oficial do Projeto Música nas Escolas.