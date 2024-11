Cemitérios no Centro e nos distritos de Amparo, Floriano e Rialto, receberam mais de 10 mil pessoas - Felipe Vieira/CCS PMBM

Cemitérios no Centro e nos distritos de Amparo, Floriano e Rialto, receberam mais de 10 mil pessoasFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 02/11/2024 17:12

Barra Mansa - No Dia de Finados - celebrado nacionalmente em 2 de novembro, este sábado - os cemitérios municipais de Barra Mansa , localizados no Centro e nos distritos de Amparo, Floriano e Rialto, receberam, no total, mais de 10 mil pessoas.

Foram montadas tendas no Cemitério Municipal, no Centro, para realização de missas e melhor atendimento da população no local. As celebrações religiosas começaram logo cedo, às 8 horas, com uma missa da Paróquia São Sebastião e, por fim, uma missa às 16h com a equipe da Paróquia Santo Antônio. Já no Cemitério Parque São Francisco aconteceram duas missas, uma às 9 e outra às 15 horas, com a equipe da Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

Diversas melhorias têm sido realizadas nos cemitérios durante este ano, como a instalação de refletores de LED. No total, 35 unidades foram distribuídas pelos quatro cemitérios, com o objetivo de melhorar a iluminação dos locais. As novidades incluem ainda a disponibilização de internet sem fio (Wi-Fi), permitindo conectividade dos usuários e dispositivos, sem a necessidade de cabos de rede.

O secretário de Assistência Social de Barra Mansa, Fanuel Fernando, frisou que a data é de suma importância para a pasta e enalteceu o trabalho feito nos cemitérios conforme orientação do prefeito Rodrigo Drable.

“Para nós da secretaria, dia 2 de novembro é todo dia, porque nunca deixamos de fazer melhorias nos cemitérios ao longo do ano todo, visando oferecer mais conforto, paz e serenidade para a população nesses momentos difíceis. Nosso prefeito está sempre preocupado com o bem-estar da população e nos incentiva a continuar trabalhando nesse sentido, já que lidamos diretamente com as pessoas em diversas situações delicadas”, afirmou Fanuel.