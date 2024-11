Comércio lidera geração de postos de trabalho no município, de acordo com dados do Caged - Paulo Dimas/CCS PMBM

Comércio lidera geração de postos de trabalho no município, de acordo com dados do CagedPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 01/11/2024 11:25

Barra Mansa - Barra Mansa segue no caminho do desenvolvimento e continua apresentando um saldo positivo na geração de empregos formais, conforme mostram as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgadas pelo Ministério do Trabalho.

Referentes ao mês de setembro de 2024, os últimos dados mostram que foram realizadas no município 1.554 admissões e 1.373 desligamentos, o que representa um saldo positivo de 181 empregos. Com as informações do período de janeiro a setembro deste ano, o indicador também mostra bons resultados: saldo de 869 empregos, em um total de 12.869 contratações.

Considerando apenas os chamados empregos líquidos (subtraindo-se o número de desligamentos do número de admissões), durante o mês de setembro o maior número de postos de trabalho preenchidos aconteceu no comércio, com 57 contratações. Em seguida veio a indústria, com 55; o setor de serviços, com 43; e a construção, que totalizou 30.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Everton Pésão, comemorou os números registrados, como frutos de uma gestão que tem se destacado na geração de empregos e no fortalecimento do mercado de trabalho local.

“Esse crescimento é reflexo dos investimentos que temos feito em iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, que vêm impulsionando o comércio e o setor de serviços na cidade. Continuaremos trabalhando para fomentar o empreendedorismo local, apoiar os pequenos e médios negócios e atrair novos investimentos, garantindo que as oportunidades de trabalho se tornem cada vez mais consistentes e acessíveis para nossa população”, disse o secretário.