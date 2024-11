Demolição dos galpões abandonados foi um pedido do prefeito Rodrigo Drable - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 04/11/2024 22:41

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira (4), foi iniciada a demolição dos galpões abandonados que estão localizados no bairro Roberto Silveira, próximo à Prefeitura. A realização do serviço é responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), com a execução por parte da empresa contratada (Concremat – Engenharia e Tecnologia). A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano está acompanhando os trabalhos, que devem ser concluídos em cerca de 20 dias, conforme prazo estimado pelo Dnit.

A ação tem papel importante para o avanço da atual etapa do Pátio de Manobras. Com a demolição dos galpões será possível abrir uma nova avenida e suavizar o fluxo de veículos, desde o viaduto do bairro Barbará, seguindo ao lado do Parque da Cidade e prosseguindo até Saudade.

O processo de demolir os galpões que estavam inutilizados na área foi resultado de um pedido do prefeito Rodrigo Drable, que participou de uma audiência pública no mês de outubro, na sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na cidade do Rio de Janeiro.

Na audiência, Drable ressaltou como a população é afetada constantemente por causa da linha férrea que passa pela região central. “Nós sofremos diretamente com esse problema diuturnamente, principalmente à noite, quando o apito do trem acorda a cidade inteira. Estou falando de centenas e centenas de famílias que são afetadas diariamente. A cidade para a cada 18 minutos. A cada 18, nós paramos 20 em função da ferrovia”, disse o prefeito, que comentou ainda que apenas 1,5% do valor a ser investido pela concessionária VLI nos próximos 30 anos será direcionado para resolução de conflitos urbanos.

A respeito das melhorias proporcionadas pela demolição, o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, disse que a ação vai contribuir significativamente para otimizar o fluxo de veículos e a mobilidade urbana. “Essa demolição dos galpões abandonados representa um passo importante para a conclusão das obras do Pátio de Manobras. Já visualizamos vários reflexos dessa transformação no município e em breve teremos uma nova avenida, ampliando a fluidez no trânsito na região central”, frisou Eros.