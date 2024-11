Ação faz parte do maior programa de pavimentação do município, que irá contemplar 127 ruas - Chico de Assis/CCS PMBM

Ação faz parte do maior programa de pavimentação do município, que irá contemplar 127 ruasChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 07/11/2024 18:32

Barra Mansa - Barra Mansa, através de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, continua recebendo os serviços de asfaltamento em diversos bairros. A ação faz parte do maior programa de pavimentação do município, que no total irá contemplar 127 ruas. Nesta semana, o bairro Getúlio Vargas foi mais uma área que recebeu o trabalho, beneficiando as ruas Fortaleza, Belo Horizonte, Amélia Furtado do Vale, Pastor Manoel Rodrigues e Rua 11.

O prefeito Rodrigo Drable e o prefeito eleito, vereador Luiz Furlani, estiveram acompanhando de perto a colocação da massa asfáltica. Drable reforçou o comprometimento da prefeitura para a conclusão dos trabalhos executados pelo Governo do Estado. “Já passou a eleição e o trabalho não parou. Aquelas pessoas que diziam que era só por causa do período eleitoral sumiram. Aqueles que nos criticavam não estão aí, mas o serviço está e vai continuar”, frisou.

O prefeito também agradeceu ao governador Cláudio Castro e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Uruan Andrade, pela parceria e trabalho em conjunto.

“Vamos para o Ano Bom e todos os bairros da cidade. Esse programa que iniciei, o Furlani vai continuar. Obrigado, governador Cláudio Castro e secretário Uruan. Vocês estão fazendo uma grande diferença na vida do barra-mansense. E é importante dizer que ninguém faz algo sozinho. Todos os dias nós vencemos as etapas, porque são parcerias sólidas, construídas para Barra Mansa avançar”, ressaltou Drable.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, falou sobre os benefícios garantidos pelos asfaltamentos que acontecem em várias áreas do município. “O novo asfalto proporciona aos moradores mais segurança e qualidade de vida. Parabenizo o prefeito Rodrigo, que junto ao governador Cláudio Castro, está transformando nossa cidade”, destacou.

Após a realização dos serviços no bairro Getúlio Vargas, demais áreas serão contempladas como Ano Bom, Vila Nova e Vista Alegre, se estendendo por diferentes regiões da cidade.