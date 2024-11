Cerimônia no CEI Vieira da Silva teve a participação da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 06/11/2024 21:12

Barra Mansa - Na tarde desta quarta-feira (6), alunos da Rede Municipal de Educação de Barra Mansa foram premiados por seu desempenho na 3ª edição do Campeonato de Jogos Educativos Digitais. A cerimônia, que ocorreu no auditório do Centro Educacional Integrado (CEI) Vieira da Silva, no Centro, contou com a participação da vice-prefeita e secretária de Educação do município, Fátima Lima.

A entrega de medalhas e certificados foi dividida em seis modalidades: Educação Infantil; 1º, 2º e 3º ano; 4º e 5º ano; 6º e 7º ano; e 8º e 9º ano. Cada uma delas contou com primeiro, segundo e terceiro colocado. O vereador Marquinho Pitombeira também esteve presente no evento.

Fátima Lima parabenizou os professores e diretores das escolas, e destacou o feito dos alunos. “Vocês merecem o nosso respeito, porque quando um aluno ganha uma medalha é o resultado do trabalho que é desenvolvido nas unidades de ensino”, comentou Fátima.

Já a assessora do projeto TecnoMaker, Débora Laurindo, falou sobre o sentimento dos organizadores ao ver o progresso dos alunos. “É uma satisfação imensa para nós de toda a equipe organizadora ver que a cada ano esse auditório fica cada vez mais cheio. Além de premiar os estudantes por essa competição, também vamos parabenizá-los por participarem de competições fora de nosso município”, ressaltou Débora.