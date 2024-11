Projeto é dividido para atender alunos e professores da unidade escolar ao longo do ano - Arquivo/CCS PMBM

Projeto é dividido para atender alunos e professores da unidade escolar ao longo do anoArquivo/CCS PMBM

Publicado 05/11/2024 17:26

Barra Mansa - A Escola Municipal Damião Medeiros realizará durante o mês de novembro a 8ª edição do projeto ‘Negritude Damião’, que acontece desde 2017, em consonância com a Lei 10639/2003, que tornou obrigatória a inclusão da história afro-brasileira no currículo escolar.



O projeto é dividido para atender alunos e professores da unidade escolar ao longo do ano e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Gerência de Promoção da Igualdade Racial (Gepir) e da Secretaria de Educação.

O encerramento, que acontecerá no dia 27 de novembro, será aberto ao público, visando celebrar a resistência e a cultura afro-brasileira com o tema “Nossa Gente, Nossa História”. A Escola Municipal Damião Medeiros está localizada na Avenida Waldomiro Peres Gonçalves, 1239, no bairro Paraíso de Baixo.



PROGRAMAÇÃO:



Exclusivo para os professores:



Dia 8 – 10h30 e 15h

Formação Pedagógica: “Letramento Racial” com Lucas Firmiano



Atividades para os alunos:



Dia 11 – 8h: Oficina de Percussão com Adriana Soares

Dia 12 – 13h: Oficina de Maculelê com Andréa Soares

Dia 26 – 13h: Oficina de Percussão com Adriana Soares



Encerramento – aberto ao público:



Dia 26 – 8h às 16h



-Feira Cultural: "Nossa Gente, Nossa História"



- Apresentações

- Oficina

- Hip Hop dança

- Hip Hop música

- Batalha Rima

-

- Desfile Afro