Vacina teve os grupos ampliados para profissionais de educação e saúde que atendem crianças de até 4 anos - Arquivo/CCS PMBM

Vacina teve os grupos ampliados para profissionais de educação e saúde que atendem crianças de até 4 anosArquivo/CCS PMBM

Publicado 05/11/2024 17:17

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está alertando a população sobre a importância da vacina dTpa - tríplice bacteriana acelular tipo adulto, disponível na rede pública, que se encontra com baixa procura atualmente e, por isso, teve os grupos ampliados, contemplando agora os profissionais de educação e os de saúde que atendem crianças de até 4 anos de idade.

De acordo com a enfermeira responsável pelo setor de Imunização, Hellen Martins, a vacina dTpa combate doenças como difteria, coqueluche e tétano, o que ajuda a diminuir também os casos de tétano acidental.

“A vacina faz parte da rotina do Calendário Nacional de Vacinação do PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde, desde 2014, onde era destinada apenas para crianças e gestantes. Com a questão do aumento de casos no país, houve essa ampliação por parte do Ministério da Saúde, para atender também profissionais que lidam diretamente com as crianças e gestantes”, explicou.

A vacina é indicada para gestantes a partir da 20° semana de gestação e puérperas até 45 dias no pós-parto e profissionais da saúde. Para se imunizar é necessário apresentar o cartão de vacina, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de vínculo.