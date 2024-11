Festa terá entretenimento para todas idades, com modão de viola, bingo e comidas típicas - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 06/11/2024 21:26

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, vai realizar na tarde deste sábado (9), a primeira edição do ‘Sabadão Sertanejo’, na Praça da Água Comprida, localizada no bairro Vila Nova.

A festividade contará com entretenimento para todas as idades, incluindo muita música, modão de viola com Brenno e Allan Mattos, bingo com presentes e venda de comidas típicas, como salsichão, churrasquinho, pão com linguiça e muito mais.

SERVIÇO

Sabadão Sertanejo

Data: Sábado (9)

Horário: a partir das 16h

Local: Praça da Água Comprida, no bairro Vila Nova, Barra Mansa