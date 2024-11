Mais de 60 participantes, de Barra Mansa e outras cidades da região, participaram dessa edição - Divulgação/CCS PMBM

Mais de 60 participantes, de Barra Mansa e outras cidades da região, participaram dessa ediçãoDivulgação/CCS PMBM

Publicado 07/11/2024 18:59

Barra Mansa - A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realizou, na manhã desta quinta-feira (7), a última edição do ano do Café com Negócios, evento de networking promovido pela entidade para empresários da região. Mais de 60 participantes, de Barra Mansa e outras cidades da região, marcaram presença nessa edição, que contou com a mini palestra "O que o empresário precisa saber sobre gestão financeira", ministrada pelo empresário e mentor Thiago Ferraz, que abordou aspectos essenciais para o desenvolvimento da gestão financeira empresarial.

O presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, deu as boas vindas aos participantes, ressaltando a importância do associativismo para as empresas e destacando o papel do evento em incentivar parcerias e negócios. “Sejam bem-vindos a mais um Café com Negócios, uma iniciativa da Aciap-BM que já se tornou uma tradição no meio empresarial e cumpre uma das nossas funções que é fomentar a economia local. Estamos aqui para ser a voz do empresário na sociedade, por isso é tão importante participar e a Casa está de braços abertos para ouvir e buscar soluções para as suas demandas”, falou ele.

Após a abertura do evento, o palestrante Thiago Ferraz, empresário e mentor, deu início à sua palestra. Em seguida, foi realizada a Rodada de Apresentação de Empresas, na qual os representantes das empresas participantes, em um minuto, falam sobre produtos ou serviços que oferecem. Após um sorteio de brindes do Sicoob Credirochas, patrocinador desta edição do evento, foi servido o café, momento em que os empresários fazem o networking. “Muitas parcerias já foram fechadas aqui mesmo, durante o café. Esse é o nosso objetivo, colocar em contato as empresas fornecedoras e consumidoras”, explicou Gattás.

O empresário Juliano Nunes, que participou pela primeira vez do evento, destacou a iniciativa da Casa, agradecendo pela oportunidade de apresentar os serviços que sua empresa realiza. “Foi fantástico, gostei muito, tanto do conteúdo apresentado na palestra, quanto da oportunidade que tive de mostrar minha empresa. Fiz alguns contatos e com certeza vou participar mais vezes“, afirmou Nunes, dono do centro automotivo Mazinho Car Service.

Essa edição foi a última do ano e o evento será retomado no início do ano que vem. Para mais informações sobre como participar, os interessados podem conferir as redes sociais da entidade (no Instagram: @aciap_bm e no Facebook: @aciapbm) ou entrar em contato pelos telefones (24) 3323-4861, (24) 2106-1077 ou pelo WhatsApp (24) 99907-4475.