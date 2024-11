Defesa Civil intensifica trabalhos para prevenir danos, principalmente para moradores de áreas de risco - Chico de Assis/CCS PMBM

Defesa Civil intensifica trabalhos para prevenir danos, principalmente para moradores de áreas de riscoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 08/11/2024 16:35

Barra Mansa - O período de chuvas intensas se aproxima e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Barra Mansa (COMPDEC) vem intensificando os trabalhos para que não haja maiores danos, principalmente para os moradores de áreas de risco. Nesta sexta-feira (8), a Coordenadoria está alertando para a previsão de chuva forte com uma precipitação de 25mm/h e rajadas de vento. A Defesa Civil seguirá com as equipes de plantão monitorando a situação.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, destacou a atuação das equipes nos bairros e solicitou que a comunidade também esteja em constante alerta. “Estamos já comunicando nossas equipes para que estejam preparados. Durante os próximos meses poderemos ter chuvas intensas e é fundamental agirmos em conjunto com a população para minimizar os riscos aos moradores”, frisou.

João pontuou que a Coordenadoria não parou os trabalhos durante os meses de estiagem. “As equipes seguiram atuantes, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, executou serviços de desassoreamento e dragagem dos rios. Além disso, também houve a colaboração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) que fez um trabalho de desobstrução de bueiros. Outra ação foi a de mapear as áreas de risco de Barra Mansa visando a atualização dos locais para qualificar o trabalho realizado”, informou.

O coordenador concluiu frisando que de agora em diante os trabalhos são reforçados para resposta às possíveis ocorrências que possam surgir com o aumento das chuvas. “A Defesa Civil mantém contato frequente com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, assim como dos institutos meteorológicos. A cada ano que passa, ficamos mais atentos para que possamos agir nas possíveis ocorrências, como transbordo de rios, deslizamento de terras, destelhamento de casas”, comunicou.

A Defesa Civil de Barra Mansa conta com sirenes instaladas por diferentes áreas do município, nos bairros Boa Sorte, Boa Vista, Cotiara, Nova Esperança, Metalúrgico, Vista Alegre, Vila Coringa, Vila Nova, Piteiras e Paraíso de Cima.

O órgão reforça que diante da observação de quaisquer riscos, os moradores devem ligar para o número 199. A Coordenadoria ressalta ainda a importância do cadastro para receber as notificações da Defesa Civil através do aparelho móvel; para isso, a pessoa deve mandar um SMS informando o CEP da sua localidade ou local de interesse para o número 40199.