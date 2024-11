Programa visa combater proliferação do Aedes aegypti, vetor da dengue, chikungunya e zika - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 11/11/2024 22:43

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realizou nesta segunda-feira (11), mais uma ação do ‘Bota Fora Dengue’, no bairro Colônia. O programa visa combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

As equipes recolhem materiais inservíveis e volumosos, como madeiras, galhos, móveis, eletrodomésticos, baldes, recicláveis (ensacados), recipientes com água, além de terra e entulho ensacados em quantidade moderada. Já materiais como pneus, entulho e terra não ensacada (ou em grande quantidade) não são recolhidos durante as ações. Durante a manhã foram recolhidos cerca de 800 quilos de materiais volumosos.

Segundo a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, a prevenção é a melhor forma de evitar a proliferação dessas doenças, com a eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

“A conscientização da população é fundamental para diminuir os casos de dengue e o combate é o melhor caminho para reduzir as chances de ter o vírus no corpo. As escolas também desempenham um papel crucial na prevenção da dengue, educando alunos e suas famílias sobre a importância de combater o mosquito. A doença tem sido um problema de saúde pública em todo o mundo, mas devemos ressaltar que um Brasil sem sombra de dengue é possível”, enfatizou.

As denúncias sobre residências e terrenos com materiais que causem acúmulo de água parada, com condições favoráveis ao desenvolvimento do Aedes aegypti, podem ser feitas à Vigilância em Saúde Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.

Programação

O próximo 'Bota Fora Dengue' será no bairro Siderlândia, na segunda-feira (18), a partir das 8h. Os pontos de recolhimento ficarão nas ruas: Principal; A; B; Cantagalo e Gabriel Gonçalves.