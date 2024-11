Reunião teve a presença de médicos das 54 equipes de unidades de saúde do município - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 11/11/2024 23:59

Barra Mansa - Na tarde desta segunda-feira (11), a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma reunião com médicos das 54 equipes de unidades de saúde do município. Além de fazer um balanço do trabalho realizado ao longo do ano, o encontro também abordou temas que irão impactar a atuação da pasta, como o novo modelo de financiamento e os novos indicadores da Atenção Primária à Saúde, que entrarão em vigor em 2025, conforme portaria publicada pelo Ministério da Saúde.

O secretário municipal de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, enfatizou que a trajetória ascendente de sucesso na Atenção Primária de Barra Mansa é consequência do trabalho de cada uma das equipes, incluindo os médicos das unidades e as equipes do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), além de ter dado mais detalhes sobre as mudanças na avaliação do serviço realizado no município.

“Nós somos chamados agora de eAP (Equipe de Atenção Primária). Com a portaria, vai mudar aquela visão que nós tínhamos antes com base na quantidade. Quando foi iniciado o Previne Brasil, falava-se muito de quantidade. Quanto mais cadastros, melhor. O modelo que entrou em vigor em maio deste ano desconstrói essa ideia e passa a focar na qualidade do atendimento e da unidade. Nós estávamos habituados a fazer a avaliação do município como um todo, a partir de uma média numérica de todas as equipes. Após a portaria, não existe mais a nota, mas sim a qualificação e avaliação individual por equipe”, informou o secretário, que destacou também que, devido à mudança, Barra Mansa agora só pode ser classificada em comparação com municípios acima de 100 mil habitantes.