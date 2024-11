Objetivo do encontro foi estabelecer ações para fortalecer parceria entre gestão municipal e a entidade - Felipe Vieira/CCS PMBM

Objetivo do encontro foi estabelecer ações para fortalecer parceria entre gestão municipal e a entidadeFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 11/11/2024 23:40

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira (11), a vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, recebeu no Centro Administrativo Luiz Amaral (Campla) a visita da diretoria do Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), incluindo a diretora da unidade local, Beatriz Vieira de Sá, e o coordenador de Promoção Social, Luís Renan Bosoroy. Por parte da Prefeitura, além de Fátima, também compareceram o secretário de Administração, Gabriel Resende, a gerente da Gepir (Gerência de Promoção da Igualdade Racial), Deviane Costa, e o responsável pelo setor de Microempreendedor Individual (MEI), Igor Soares da Cruz.

O objetivo principal do encontro foi estabelecer ações para fortalecer a parceria entre a gestão municipal e a entidade. A união vem gerando frutos, a exemplo de uma premiação recente em São Paulo, em que membros do Sest Senat foram reconhecidos pelo projeto ‘Proteção’, uma iniciativa feita em parceria com a organização Childhood Brasil e que conta com o apoio da Prefeitura no trabalho de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. O ‘Proteção’ foi o segundo colocado entre as unidades que participaram da elaboração de projetos em nível nacional.



Fátima ressaltou o valor do elo entre governo e empresa. “Eu acredito muito nas parcerias. Nós mobilizamos equipes das Secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde, que são as pastas que atuam na rede de proteção às crianças e adolescentes e, atuamos juntamente com o Sest Senat, porque ninguém faz nada sozinho. O prêmio é resultado do esforço de cada um. Parabéns ao Sest Senat e que venham mais prêmios nessa parceria com a Prefeitura”, disse Fátima.

O coordenador de Promoção Social do Sest Senat, Luís Renan Bosoroy, detalhou mais como foi elaborado o projeto que ganhou ainda mais visibilidade através da entrega do prêmio.

“Esse projeto atua tanto no ambiente urbano como nas estradas, mantendo o padrão do SEST, que é uma entidade voltada para o transporte. Várias campanhas de conscientização sobre o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes foram realizadas, incluindo caminhadas no Centro da Cidade, em que contamos com o apoio da Prefeitura, sempre lado a lado conosco. Tudo isso foi recompensado com o prêmio”, apontou Renan, lembrando que o projeto foi colocado em prática em maio deste ano, após a realização de um curso na capital federal.

Feira de Empregabilidade

Nos dias 21 e 22 deste mês, acontecerá na sede do Sest Senat de Barra Mansa – localizada na Rua João Brabo, no bairro Barbará – a Feira de Empregabilidade, voltada à colocação e recolocação de profissionais no mercado de trabalho. Serão mais de 20 empresas participantes, com a disponibilização de cerca de 500 vagas. A Feira tem o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através das Secretarias de Administração e de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.