Evento nesta terça-feira (12), na sede do Centro Integrado de Comando e Controle no Rio de Janeiro, na capital fluminenseDivulgação/Secom PMVR

Publicado 12/11/2024 18:40

Barra Mansa - Os agentes da Compdec (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil) de Barra Mansa participaram de um evento nesta terça-feira (12), na sede do Centro Integrado de Comando e Controle no Rio de Janeiro (CICC), situado na Cidade Nova, na capital fluminense.

No encontro foram entregues os protocolos do sistema remoto de alerta e alarme sonoro para os representantes de Defesa Civil dos municípios que possuem os equipamentos de sirenes. Além disso, também foram distribuídos os protocolos atualizados do acionamento de sirenes.

A ação foi realizada pela Defesa Civil Estadual em conjunto com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e contou com 13 municípios que possuem os equipamentos, como é o caso de Barra Mansa.