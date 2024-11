Barra Mansa foi pioneira para apresentar e dialogar sobre o projeto de inclusão e diversidade - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 12/11/2024 17:25

Barra Mansa - Na manhã desta terça-feira (12), a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, a empresa Nissan do Brasil e o Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) realizaram um encontro para debater o Letramento Racial. Esse estudo tem como proposta compreender, analisar e interpretar criticamente questões relacionadas à raça, etnia e diversidade cultural por meio da leitura e da escrita. O município de Barra Mansa foi o pioneiro para apresentar e dialogar sobre o projeto.



O evento aconteceu no Parque Natural Municipal de Saudade e contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, a especialista II de Diversidade e Inclusão da Nissan América do Sul, Daiane Lopes, a analista de comunicação corporativa da Nissan, Patrícia Lima, e a consultora de Ações Afirmativas Plena na ID_BR, Dryn Melo (Anouk).

Daiane Lopes enfatizou como as pautas sociais são valiosas para a empresa. “Para nós é um orgulho imenso estar participando desta agenda aqui porque há muitos anos nos valores da Nissan a gente preserva o respeito ao outro, mas, desde 2021, iniciamos uma agenda com a palavra compromisso. A prática da diversidade se tornou para nós um compromisso”, frisou.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima iniciou sua fala lembrando que 12 de novembro é o Dia do Diretor e da Diretora Escolar e ressaltou o trabalho desenvolvido pela Nissan em conjunto com a Pasta. “Quero aproveitar essa ocasião para destacar o quanto a Nissan tem feito a diferença através de ações que beneficiam diretamente a educação em Barra Mansa. A gente vem trabalhando para ressaltar o quanto é valioso e necessário atuar nas pautas raciais, dentre tantas outras que fazem parte do nosso cotidiano”, afirmou Fátima.

A Nissan elaborou uma cartilha que será distribuída em unidades escolares. O conteúdo traz a história de uma menina que supera barreiras e comentários durante a adolescência e segue para trabalhar na sua área de interesse.