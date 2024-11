Desfile ocorreu na Rua Waldomiro Peres Gonçalves, no bairro Mangueira, na Região Leste - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 15/11/2024 16:03

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura (FCBM), realizou na manhã desta sexta-feira - dia 15 de novembro - o tradicional desfile cívico em homenagem e alusão aos 135 anos da Proclamação da República. O desfile, que ocorreu na Rua Waldomiro Peres Gonçalves, no bairro Mangueira (Região Leste), contou com aproximadamente 500 participantes.

A celebração contou com a presença do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, da vice-prefeita Fátima Lima, do vereador Deco, do comandante do Tiro de Guerra de Barra Mansa, Sargento Alex Moraes, secretários, diretores escolares e convidados, juntamente com alunos de escolas municipais e a fanfarra da Escola Firjan Sesi. A Banda Marcial do Projeto Música nas Escolas também se apresentou, dando passagem para as forças de segurança, incluindo o Sétimo Grupamento de Bombeiros Militar, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Segundo o presidente da FCBM, Marcelo Bravo, o ato de 15 de novembro representa um marco histórico e simbólico para o país. “É dia de comemorar uma das datas mais significativas da história do Brasil, e é a primeira vez que o desfile em homenagem à Proclamação da República acontece na Região Leste. É uma forma de celebrar o desenvolvimento dessa localidade, que tem recebido importantes obras de infraestrutura na gestão do prefeito Rodrigo Drable, deixando um legado de desenvolvimento”, disse.

A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, destacou a importância de celebrar a data histórica.

“Escolhemos a Região Leste por ser uma das maiores e mais importantes regiões da cidade. Ela foi escolhida não somente para reunir a população de Barra Mansa, mas para receber todos que também desejam prestigiar. É uma oportunidade para refletir sobre a trajetória política e social do Brasil como nação e os valores de uma democracia, além de ser uma questão importantíssima para levar o conhecimento às nossas crianças e jovens”, afirmou Fátima.

O prefeito Rodrigo Drable celebrou a participação dos munícipes e agradeceu a presença de todos. “A Proclamação da República trouxe várias mudanças para o nosso país. Hoje, o sentimento de celebrar esta data é de muita felicidade, gratidão, respeito e dever cumprido. Tivemos a presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, músicos, entidades e os nossos alunos. Fizemos um desfile cheio de representatividade para o nosso povo. Parabenizo e agradeço a todos os envolvidos na organização, que não mediram esforços para realizar um desfile lindo, o que é gratificante de ver”, afirmou Drable.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Mangueira, Davi Pereira Neto, também falou sobre a importância de a região receber o desfile. “É fundamental para nossa região receber eventos como esse, em que podemos notar que mais áreas de periferia podem e devem comportar ações importantes e de grande significado, permitindo uma maior interação entre a população e as autoridades. Isso amplia o acesso do povo a ações de educação, cultura e desenvolvimento. Fico muito feliz e grato pela escolha da região, e que mais regiões periféricas possam receber ações como essa”, apontou.

Hasteamento das bandeiras

Ainda como parte das homenagens à Proclamação da República, a Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) realizou durante a manhã o tradicional ato cívico de hasteamento das bandeiras municipal, nacional e estadual. A ação aconteceu em frente ao Palácio Barão de Guapy, no Centro.