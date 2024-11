Objetivo do evento foi trazer reflexão sobre importância do Dia da Consciência Negra - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 13/11/2024 23:06

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e de Educação (SME) e do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Comuppir), realizou, na tarde desta quarta-feira (13), o evento ‘Kizomba’, no Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial (Centro PIR), localizado no Centro.

A roda de conversa em alusão ao Mês da Consciência Negra contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, da gerente do Gepir (Gerência de Promoção da Igualdade Racial), Deviane Costa, da vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (COMUPPIR) e OICN (Organização e Integração de Conscientização), Silvana de Carvalho, e do subsecretário de Assistência Social e presidente da ONG Universo Acreditar, Willian Carvalho. O intuito do evento foi refletir sobre a importância do Dia da Consciência Negra (20 de novembro), discutir o legado da resistência afro-brasileira e fortalecer a luta por direitos e igualdade.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, refletiu sobre o objetivo do evento. “Participar dessa roda de conversa é marcante por ampliar a conscientização sobre a igualdade racial no nosso município, algo que nosso prefeito Rodrigo sempre nos pede. Além de reforçar que o Dia da Consciência Negra deve ser lembrado diariamente”, ressaltou Fanuel.

Fátima Lima frisou a importância da promoção de ações no Mês da Consciência Negra. “Durante novembro nós realizamos vários projetos e essa ação no Centro PIR é muito especial por ser o primeiro Mês da Consciência Negra desse Centro de Referência”, disse a vice-prefeita.

A coordenadora do Centro PIR, Luena Lage, também expressou satisfação pela realização desse evento em um mês que traz um significado muito importante para a causa. “Iniciamos as ações desse mês de novembro na unidade com uma roda de conversa para fazer uma reflexão sobre a importância e contribuição do povo negro na história de nosso país”, declarou Luena.