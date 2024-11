Colégio Estadual Iracema Leite Nader propôs projeto alinhado com agenda global de sustentabilidade - Divulgação/CCS PMBM

Colégio Estadual Iracema Leite Nader propôs projeto alinhado com agenda global de sustentabilidadeDivulgação/CCS PMBM

Publicado 13/11/2024 22:20

Barra Mansa - Barra Mansa alcançou o Top 10 do Prêmio Liga STEAM 2024, na categoria Ensino Médio, com um projeto inovador que visa promover a sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), a equipe do Colégio Estadual Iracema Leite Nader, composta por alunos e professores da instituição, propôs um projeto alinhado com a agenda global de sustentabilidade, intitulado ´Planeta STEAM: Construindo um Futuro Sustentável para Todos’. Dentre 150 escolas de todo o Brasil, a unidade de Barra Mansa é a única das regiões Sul e Sudeste a ser selecionada na categoria.

O projeto, desenvolvido por estudantes de 16 e 17 anos, sob coordenação das professoras Roberta Leidiane Barbosa e Denise Leal, apresenta diversas soluções inovadoras, muitas das quais foram pensadas especificamente para os desafios ambientais de Barra Mansa. A cidade, que sofre com problemas de enchentes, encontra no projeto uma série de soluções que podem ser implementadas de maneira prática.

Caio Herman, gerente de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente, destacou que o projeto dos alunos traz soluções sustentáveis alinhadas aos desafios reais de Barra Mansa. “Com base em dados levantados pela Secretaria, os alunos apresentaram propostas inovadoras, viáveis e aplicáveis à nossa realidade, oferecendo respostas para os desafios locais”, contou.

O secretário da pasta, Rodrigo Júlio Viana, comentou sobre a satisfação de ver os jovens do município engajados em soluções ambientais. “A Prefeitura de Barra Mansa tem orgulho de apoiar iniciativas como esta, que não só promovem a conscientização ambiental, mas também incentivam nossos estudantes a serem agentes de mudança para um futuro mais justo e sustentável”, expressou.

A divulgação dos resultados finais do Prêmio Liga STEAM 2024 será feita no dia 22 de novembro. Já a cerimônia de premiação vai ocorrer no dia 10 de dezembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O primeiro colocado levará uma quantia de R$ 10 mil a ser entregue para o professor ou professora. Além disso, R$ 10 mil serão revertidos na compra de equipamentos/benfeitorias a critério da escola, enquanto 5 mil reais serão direcionados à premiação dos estudantes da turma que realizou o projeto STEAM vencedor.

Liga STEAM

Criada pela Fundação ArcelorMittal, a Liga STEAM é uma estratégia que tem a missão de conectar parceiros e somar forças para o investimento em educação no Brasil. A abordagem valoriza a contribuição coletiva em sala de aula e a aplicação de conhecimentos de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (daí o acrônimo em inglês, STEAM).