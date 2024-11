Biblioteca Municipal recebe no próximo dia 30 de novembro a Feira Literária - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 19/11/2024 19:36

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), realizará no próximo dia 30 de novembro, uma Feira Literária, nas dependências da Biblioteca Municipal Professora Adelaide da Cunha Franco, localizada no Palácio Barão de Guapy, no Centro.

Durante o evento, o público poderá participar de diversas atividades como: troca-troca literário, sebo solidário, conexão literária Sul Fluminense, encontro de autores, feirinha e bardo no jogo. Já as crianças terão uma programação especial com histórias cantadas, contação de histórias e oficina de colagem.

A gerente da Biblioteca Municipal, Graziela Lorena, destacou a importância do evento. “É muito satisfatório promover esse tipo de ação - que reúne leitores e interessados pela leitura, em torno de livros. Iniciativas nesse sentido dão visibilidade e valorizam autores locais, promovem a troca, compra e venda solidária, além da doação de livros. Grande parte do acervo da biblioteca é oriundo de doação dos munícipes de Barra Mansa e isso é algo que precisa e merece ser destacado”, destacou Graziela.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, ressaltou a importância da Biblioteca para o município. “Com mais de 150 anos de fundação, a Biblioteca está instalada em uma área central do município, com fácil acesso e que traz diversas obras para que o morador possa transitar e permanecer no espaço. Temos uma gama variada de livros à disposição do leitor e ficamos muito contentes ao vermos como o local é bastante visitado”, disse.

Acervo de mais de 21 mil títulos

A Biblioteca Municipal conta com aproximadamente 21 mil títulos, incluindo livros clássicos e obras para pesquisa, gibis e mangás, além de trabalhos escritos por autores barra-mansenses e os que falam sobre a história do município. Outro destaque é o acervo em Braile, que possibilita a leitura das pessoas com deficiência visual (parcial ou total).

A Biblioteca Municipal pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 15h. Ela funciona no térreo do Palácio Barão de Guapy, na Rua Custódio Ferreira Leite, nº 1, Centro. As pessoas que possuírem livros em bom estado (exceto enciclopédias e livros didáticos) podem doá-los à Biblioteca. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3029-9366.