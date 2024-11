Unidade está localizada na Rua Pinto Ribeiro 205, anexo à Santa Casa, no Centro - Arquivo/CCS PMBM

Unidade está localizada na Rua Pinto Ribeiro 205, anexo à Santa Casa, no CentroArquivo/CCS PMBM

Publicado 16/11/2024 20:35

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa informa que estará fechado no dia 20 de novembro (feriado da Consciência Negra), mas funcionará normalmente para coleta de sangue nos dias 18 e 19 (segunda e terça-feira), das 7h às 11h. A unidade está localizada na Rua Pinto Ribeiro 205, anexo à Santa Casa, no Centro. Para mais informações, basta ligar: (24) 3512-0788.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menores de idade, somente mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Em caso de tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.