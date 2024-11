Neste domingo (17), às 10h, clássico 'Cinderela' será encenado no Corredor Cultural, com entrada gratuita - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 16/11/2024 20:30

Barra Mansa - Neste domingo (17), às 10h, o clássico 'Cinderela' será encenado no Corredor Cultural de Barra Mansa, com entrada gratuita. O espetáculo faz parte do programa Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal, em parceria com a Prefeitura, por meio da Fundação Cultura (FCBM).

A peça traz uma versão interativa do conto de Charles Perrault, onde teatro, música e participação do público ajudam a recontar a história da jovem Cinderela e de sua Fada Madrinha, que transforma seu sonho de ir ao baile real em realidade. Indicado para crianças a partir de 3 anos, o espetáculo promete encantar toda a família.

SERVIÇO

Espetáculo 'Cinderela' (Diversão em Cena)

Data: 17 de novembro (domingo)

Horário: 10h

Local: Corredor Cultural, localizado entre o Palácio Barão de Guapy e o Jardim das Preguiças, no Centro.

Classificação: A partir de 3 anos

Entrada: Gratuita