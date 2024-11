Vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, foi conhecer a ação da unidade escolar - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 22/11/2024 17:41

Barra Mansa - A Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep 483 Municipalizado Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima, realizou nesta sexta-feira (22), mais uma edição do ‘Brechopping’. A atividade tem como proposta ensinar a relação de compra e venda entre os alunos. Uma moeda social conhecida como ‘Brizolinha’ é distribuída entre as crianças para que elas comprem acessórios, roupas ou brinquedos doados pela comunidade. A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, conheceu melhor como é realizada a ação.

A diretora pedagógica do Ada Bogato, Ângela Costa, enfatizou que o Brechopping traz muitos benefícios para a comunidade. “A gente promove a economia circular que é a reutilização dos materiais, dos brinquedos, para poder reforçar o cuidado com o meio ambiente”, destacou.

A professora de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Geisa Porto, detalhou como é a interação com a população. “Este trabalho já virou um evento que a comunidade se prepara para isso. No dia do ‘brechopping’, os moradores e os alunos ficam muito contentes porque eles têm acesso às roupas, produtos que não visualizam no dia a dia”, citou.

Fátima Lima frisou que a iniciativa é transformadora e parabenizou a escola por seu serviço social de excelência. “Com esse evento na Escola Socioambiental, as crianças aprendem desde cedo serem pessoas que contribuem para que o nosso ambiente seja cada vez melhor. Quero parabenizar o trabalho feito pelas equipes do Ada Bogato por sua ação transformadora que impacta diretamente na vida dos moradores da região”, pontuou.