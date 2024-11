Prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, ressaltou que trabalhos seguem em ritmo acelerados - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 21/11/2024 19:26 | Atualizado 21/11/2024 19:30

Barra Mansa - Os trabalhos de pavimentação continuam por diversas regiões do município. A Rua José Gonçalves Rebollas, no bairro Siderlândia, é mais um local contemplado, onde o asfaltamento se encontra em fase avançada. Os serviços são realizados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e conta com a parceria da Prefeitura de Barra Mansa.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, ressaltou que os trabalhos seguem em ritmo acelerado neste final de ano. “Enquanto muitos afirmavam que após as eleições as obras parariam, está provado que não. Nada melhor que mostrar para as pessoas que o trabalho continua acelerado”, frisou.

O prefeito também agradeceu ao governador Cláudio Castro e o estado pela atenção com o município de Barra Mansa.

“Quero agradecer o governador Cláudio Castro. Essa rua e muitas outras pela cidade estão sendo asfaltadas graças ao governo do Estado, por meio da parceria com o município”, disse.

O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou que os trabalhos transformam Barra Mansa em uma cidade mais moderna e segura. “Estes serviços de pavimentação das vias trazem para as comunidades uma maior qualidade de vida. Agradeço o prefeito Rodrigo, o governador do estado Cláudio Castro e todas as equipes que trabalham para transformar nosso município em um lugar cada vez melhor”, apontou.