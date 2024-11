Ação foi no Nova Esperança e Boa Sorte, que têm maior incidência de ocorrências em período de chuvas - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 23/11/2024 17:32

Barra Mansa - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Barra Mansa, com apoio da Defesa Civil Estadual, realizou na manhã deste sábado (23), um simulado de acionamento das sirenes. A ação aconteceu nos bairros Nova Esperança e Boa Sorte, que foram os escolhidos para realização da atividade por estarem localizados em áreas que têm maior incidência de ocorrências nos períodos de fortes chuvas.

De acordo o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, o exercício teve como objetivo a integração das agências envolvidas e simular ações de resposta às situações adversas extremas, como chuvas intensas com deslizamentos, inundações e alagamentos.

“A Defesa Civil de Barra Mansa realiza esse simulado todos os anos, em comunidades que têm os equipamentos de sirene instalados. Hoje nós temos dez equipamentos instalados no município, nos bairros Vista Alegre, Vila Nova, Vila Coringa, Cotiara, Monte Cristo, Nova Esperança, Boa Sorte, Boa Vista, Metalúrgico e Paraíso de Cima. O simulado tem como objetivo entender quais são as medidas que deverão ser tomadas em situações de risco, desde a evacuação dos imóveis, até o direcionamento ao ponto de apoio, além de conscientizar e preparar essa população que vive entre essas localidades acerca dos riscos do local e dos novos protocolos de acionamento. O simulado superou as expectativas, onde tivemos todos os protocolos de acionamento, desde o aviso de chuva até a mobilização para a evacuação de área crítica, e a mobilização para o retorno até seus imóveis”, explicou.

A moradora do bairro Nova Esperança, Eva Silva, de 54 anos, aprovou os trabalhos realizados. “Os moradores da região só ficavam sabendo da cheia dos rios quando as ruas já estavam alagadas, e com a sirene, nós conseguimos nos preparar, afim de evitar danos e desperdícios. Pude esclarecer e tirar minhas dúvidas. O simulado e a explicação da Defesa Civil foi muito importante para os moradores que estão próximo ao rio”, concluiu.

Em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar a equipe da Defesa Civil através dos números 199 ou (24) 3028-9370.