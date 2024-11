Homem de 51 anos estava com carregadores e drogas em casa, na Rua Eduardo Junqueira, na Estamparia - Divulgação/PMERJ

Publicado 25/11/2024 17:19

Barra Mansa - Policiais militares do GAT II (Grupamento de Ações Táticas da 2a Companhia) prenderam na manhã deste domingo (24) um homem de 51 anos, que estava com carregadores de armas de fogo e drogas em casa, na Rua Eduardo Junqueira, no bairro Estamparia, em Barra Mansa.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma denúncia indicava que o homem seria um trabalhador, mas usuário de drogas, cuja casa seria utilizada por traficantes como depósito de armas e drogas, além de local de preparação para as drogas que seriam vendidas (endolação).

Chegando ao local, o suspeito recebeu a guarnição e permitiu a entrada no imóvel, e confirmou que havia drogas, material de endolação, carregadores de pistolas e rádio comunicadores.

Após uma busca no local, os PMs encontraram três carregadores de pistola calibre 9mm; um carregador de pistola cal. 40; um adaptador anatômico para pistola; ; um carregador de rádio transmissor; três rádio transmissores; um telefone celular; um pedaço de maconha prensada, 348 cigarros e uma trouxinha de maconha (total de 336 gramas da droga, após perícia); um saco plástico com cocaína (total de 180 gramas, de acordo com a perícia); uma caixa com 1.650 sedas; e 3 mil pinos plásticos vazios.

O suspeito foi preso e encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia Civil (Barra Mansa). Ele foi apresentado sem lesões e toda a ação foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais militares. Para garantir a integridade do preso e da guarnição, foram utilizadas algemas.