Ação terá diversos serviços gratuitos de cidadania, saúde e assistência para a populaçãoFelipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 25/11/2024 20:33

Barra Mansa - Barra Mansa receberá nesta sexta-feira (29), o programa RJ Para Todos, que trará à cidade uma série de serviços gratuitos oferecidos da parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Barra Mansa.

Um dos destaques será a presença da Carreta do Trabalhador, unidade móvel da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), que estará atendendo a população na nova Avenida do Pátio de Manobras, próximo à Gare da Estação, das 9h às 14h. As senhas para os atendimentos serão distribuídas das 9h às 11h.

A ação reunirá diversos serviços gratuitos de cidadania, saúde e assistência, promovendo benefícios diretos à população. Confira os atendimentos que estarão disponíveis:

- DETRAN – 1ª e 2ª via do RG

- FUNDAÇÃO LEÃO XIII – Isenção de certidão de nascimento, casamento e óbito

- PROCON – Orientação dos direitos do consumidor

- CARRETA DO TRABALHADOR – Seguro desemprego, confecção de Carteira de Trabalho Digital e divulgação de vagas de emprego do SINE

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Aferição de pressão arterial, vacinação, distribuição de preservativos masculinos e femininos

- SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL – Doação de animais, doação de mudas nativas da Mata Atlântica e presença da Guarda Ambiental Municipal

- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Atualização dos beneficiados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Serviço:

‘RJ Para Todos’

Data: Sexta-feira (25)

Horário: 9h às 14h

Local: Nova Avenida do Pátio de Manobras, próximo à Gare da Estação

Entrada: Gratuita, com entrega de senha das 9h às 11h