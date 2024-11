Caso criança tenha sido contemplada, efetivação da matrícula deve ser realizada até 4 de dezembro - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 28/11/2024 16:06

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), divulgou nesta quarta-feira (27) a 2ª listagem das crianças contempladas pela Chamada Escolar 2025. Os resultados podem ser consultados através do site: matricula.barramansa.augeeducacional.com.br.

Caso a criança tenha sido contemplada, a efetivação da matrícula deverá ser realizada até o dia 4 de dezembro, sendo necessário levar até a unidade escolar os seguintes documentos:

- Cópia da certidão de nascimento da criança;

- Cópia do CPF e carteira de identidade (se houver) da criança ou outros documentos nos termos do Art. 3º, IV da Lei Federal Nº 13726/2018;

- Cópia do cartão de vacinação da criança;

- Cópia do cartão do SUS da criança;

- Cópia do cartão do Auxílio Brasil, se houver;

- Cópia do CPF e RG do pai e da mãe ou do responsável legal pela matrícula nos termos da Resolução nº 001GAB/SME-2017;

- Cópia do documento comprobatório emitido pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude quando se tratar de guarda, tutela, família substituta e outros;

- Cópia do comprovante de residência no nome do (a) responsável legal;

- 2 fotos tamanho 3x4.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, destacou que a chamada é um passo importante para o ensino do município seguir avançando. “Essa chamada busca oferecer vagas em instituições educacionais às crianças que não estão matriculadas na rede de Educação Infantil, no ano de 2024”, explicou Fátima.

A próxima e última listagem do ano de 2024 está marcada para sair no dia 10 de dezembro. Em caso de dúvida, o contato com a Assessoria de Assuntos da Infância e Adolescência pode ser feito pelo número (24) 2106-3508 ou pelo WhatsApp (24) 99875-3334.