Iniciativa faz parte das ações preventivas realizadas pela Defesa Civil em escolas do município - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 28/11/2024 15:49

Barra Mansa - A Defesa Civil de Barra Mansa realizou na manhã desta quarta-feira (27), um simulado de evacuação no CEI Vieira da Silva, no Centro, com o objetivo de preparar os alunos, professores e funcionários da escola para agir de forma ágil e segura em situações de risco. A iniciativa faz parte das ações preventivas realizadas pela Defesa Civil em instituições de ensino do município, em parceria com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros, que promovem simulados semelhantes em escolas estaduais de todo o estado do Rio de Janeiro.

Em Barra Mansa, a Defesa Civil Municipal realiza anualmente atividades preventivas em escolas locais, fortalecendo a cultura de prevenção e segurança. João Vitor da Silva Ramos, coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, enfatizou a importância da atividade para o município. “Nosso papel é garantir que, em situações de crise, as crianças, os professores e os funcionários saibam como agir de forma rápida e eficiente. Esses simulados são indispensáveis para a criação de uma rotina de prevenção e para a proteção de vidas”, concluiu.

A diretora da escola, Sandra Maria Eulália Cândido, destacou a relevância do evento para a comunidade escolar. “É fundamental que alunos e professores saibam como agir em uma situação de emergência. Este treinamento nos ajuda a criar um ambiente mais seguro e preparado para qualquer eventualidade”, afirmou.

Em caso de emergência ou demandas, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através dos telefones 199 ou (24) 3028-9370.