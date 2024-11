Curso tem objetivo de capacitar profissionais para atuação de gestão escolar de forma abrangente - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 27/11/2024 17:11

Barra Mansa - A vice-prefeita e secretária de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, participou da formação de gestores da Secretaria Municipal de Educação (SME). O encontro foi realizado na noite de terça-feira (26), no auditório do Centro Educacional Integrado (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva. O evento contou ainda com presenças de professores, supervisores, orientadores educacionais e pedagógicos, além de profissionais de apoio ao magistério da rede.

Na ocasião, Fátima ressaltou que a formação é uma oportunidade para o desenvolvimento e interação dos gestores. “Parabenizo a todos por essa iniciativa de se capacitar. Vocês já têm uma experiência e vivência no ambiente escolar e fico feliz a cada vez que vejo os nossos professores e diretores buscando o conhecimento e com a intenção de evoluir”, frisou.

O curso, que é realizado duas vezes ao ano, tem por objetivo capacitar os profissionais para atuação de gestão escolar de forma abrangente, conhecendo um pouco de gestão financeira, administrativa, pedagógica, recursos humanos, entre outros temas fundamentais ao funcionamento das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa.

Competição de Tecnomaker

Já nesta quarta-feira (27), também no CEI, aconteceu a I COTEC-BM, uma competição que reuniu estudantes do 4º ao 9º ano da rede pública de ensino. Os estudantes elaboraram a criação e apresentação de soluções inovadoras, utilizando kits de robótica e impressão 3D. A competição tem a organização da assessoria de TecnoMaker da Secretaria de Educação. Os três primeiros colocados foram premiados com medalhas.

Encerramento Damião Medeiros

Ainda nesta quarta-feira, na Escola Municipal Damião Medeiros, no bairro Paraíso de Baixo, aconteceu o encerramento das atividades alusivas ao Mês da Consciência Negra. A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, compareceu no evento.