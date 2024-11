Diversos serviços foram oferecidos para a população de forma totalmente gratuita - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 29/11/2024 20:27

Barra Mansa - Barra Mansa recebeu nesta sexta-feira (29), a terceira edição do programa ‘RJ Para Todos’, ação que é promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro com a parceria da Prefeitura Municipal. Diversos serviços foram oferecidos para a população de forma totalmente gratuita. O evento aconteceu na Nova Avenida do Pátio de Manobras, no Centro, próximo à Gare da Estação e contou com a presença do deputado estadual Munir Neto.

A Carreta do Trabalhador estacionou no local levando atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine), além disso, contou com a participação do Detran, que realizou serviços de emissão e segunda via de carteira de identidade. Já a Fundação Leão XII promoveu isenção de certidão de nascimento, casamento e óbito.

A Prefeitura participou do ‘RJ Para Todos’ com as secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Assistência Social e Direitos Humanos; Bem-Estar Animal; Saúde, além do Procon. Houve doação de mudas, feira de doação de animais, orientação ao consumidor, aferição de pressão arterial e atualização do Cadastro Único para programas sociais.

A diretora da Proteção Básica da Secretaria de Assistência Social, Cátia Batista, destacou a socialização feita pelo programa. “Esta iniciativa de ofertar para as pessoas serviços que elas precisam é muito importante, pois valoriza e fortalece os vínculos sociais e entregam dignidade para o cidadão”, salientou.

O deputado Munir Neto ressaltou a participação popular no programa, parabenizou o prefeito Rodrigo Drable e o governo municipal. “Agradeço ao governo do Estado por ter nos permitido trazer para Barra Mansa a terceira edição do RJ Para Todos. Também ao prefeito Rodrigo Drable por esta parceria com o governo estadual. Observamos muitas ações da prefeitura no evento e novamente o resultado foi positivo para a população da cidade”, disse.

O morador do bairro Apóstolo Paulo, Rafael Nostorio, foi ao local para emitir sua carteira de identidade e agradeceu a todos pela iniciativa de tornar os serviços mais acessíveis. “Conseguir emitir o documento aqui é muito importante para nós cidadãos estarmos em dia com nossas obrigações. A Prefeitura e o governo do Estado estão de parabéns por trazerem esses serviços que facilitam a vida das pessoas”, frisou.