Terceira edição do ?Show de Talentos? foi na noite desta quinta-feira (28) - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 29/11/2024 20:48

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Escola Vocacionada à Música, realizou na noite desta quinta-feira (28), a terceira edição do seu tradicional ‘Show de Talentos’. O evento, que aconteceu no CIEP 485 João Batista de Barros, localizado no bairro Bom Pastor, contou com a participação do idealizador do ‘Projeto Música nas Escolas’, o maestro Vantoil de Souza Jr, e a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima.

Segundo o coordenador musical da escola, Gilliade Lima, o show de talentos é um momento especial, pois é onde os alunos colocam em prática todo o repertório que eles ensaiam nas aulas. “A nossa escola funciona em tempo integral do 6º ao 9º ano e ensino médio, e o show de talentos da nossa unidade é o resultado do trabalho do ano todo, onde nós repassamos o conteúdo, até chegar a esse momento especial. Nossos educadores e professores foram fundamentais para dar todo o suporte e apoio necessário aos alunos”, enfatizou.

Gilliade Lima ainda contou mais detalhes da apresentação da tradicional ‘Orquestra Vocacionada’, que é uma das principais atrações da unidade com todos os alunos. “Neste ano também tivemos apresentações de teatro e a nossa ‘Orquestra Vocacionada’, onde todos os alunos participam, tocando instrumentos que competem ao seu nível. A nossa orquestra conta com a participação de várias práticas, como sopro, violão, cordas, guitarra, bateria, percussão, baixo, e é um momento importante, onde não medimos esforços para que o show seja especial para todos ”, explicou.

A diretora da unidade, Saionara Maciel, ressaltou que a educação com música transforma vidas. “O principal objetivo é mostrar às famílias o quanto o projeto abre oportunidades e o quanto houve a evolução dos mais velhos que já se apresentaram. O estímulo à música na educação infantil é essencial para o desenvolvimento da autoestima, das habilidades, alfabetização, integração e sensibilidade, além do desenvolvimento de compromissos sociais, humanos e culturais. Nossos alunos foram brilhantes e temos orgulho de cada um deles”, comentou.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, enfatizou a importância da educação com música, que passa de geração para geração e é uma das linguagens mais antigas da humanidade. "A música como parte da escolarização é fundamental no contexto educacional, criando oportunidades e abrindo portas para o mercado de trabalho. Além disso, é uma etapa fundamental para o desenvolvimento psíquico enquanto criança, ajudando a desenvolver a percepção auditiva, o senso rítmico, a concentração e a memória", concluiu.