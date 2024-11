Renovação da frota agiliza atendimento à população e melhora condições de trabalho dos servidores - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 29/11/2024 20:42

Barra Mansa - Visando maior conforto e segurança aos servidores e assistidos, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) está substituindo a frota de veículos. Os carros chegam para atender os dispositivos da Pasta: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Abrigos; Lar Acolhedor; Conselho Tutelar e Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).

Segundo o secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, a renovação da frota agiliza o atendimento à população e melhora as condições de trabalho dos servidores. “Observando o alto número de pessoas que recebem o acompanhamento da Secretaria de Assistência, trocamos os veículos antigos por modelos novos e maiores. São carros espaçosos, econômicos e que chegam para melhorar as condições de trabalho dos servidores. Tudo isso é possível graças ao direcionamento do prefeito Rodrigo Drable, que se dedica e procura o melhor para nossos munícipes”, disse Fanuel.

O gestor da frota da Secretaria de Assistência Social, José Ferreira, destacou a chegada dos novos veículos. “Com o empenho do nosso secretário e do prefeito Rodrigo podemos trabalhar com mais conforto, levando atendimento de qualidade à população”, frisou.