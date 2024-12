PMs encontraram revólver e munições com o suspeito após uma abordagem - Divulgação/PMERJ

Publicado 02/12/2024 15:29

Barra Mansa - Policiais militares prenderam um jovem de 18 anos com um revólver calibre 38, com seis munições, no bairro Vila Independência, em Barra Mansa, na noite deste domingo (1o). Os PMs do GAT II (Grupamento de Ações Táticas da 2a Companhia) estavam em patrulhamento pelo bairro, quando tiveram a atenção voltada para um homem em atitude suspeita, na Rua Fábio Valter de Carvalho.

Após a abordagem, os policiais militares encontraram com ele o revólver e as munições. O homem foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa). De acordo com as informações da Polícia Militar, o suspeito foi encaminhado à delegacia com algemas - para proteção dele e da guarnição - e sem ferimentos ou lesões.

Ele foi apresentado à autoridade policial, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, e foi estipulada uma fiança de cinco salários mínimos, cerca de R$ 7 mil. Caso o valor seja pago, o suspeito responderá ao inquérito policial em liberdade.