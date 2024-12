Durante o mês de dezembro, 12 vias serão asfaltadas na localidade - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 02/12/2024 17:28

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, está realizando o asfaltamento em diversas regiões do município, sendo o bairro Vila Maria mais uma localidade contemplada. Na manhã desta segunda-feira (2), o prefeito Rodrigo Drable, acompanhado do vereador Marquinho Pitombeira, fiscalizou os serviços na Rua 13 de Maio. Os trabalhos fazem parte do pacote de obras que vai asfaltar 127 ruas em diferentes áreas da cidade.

O prefeito destacou que os serviços de pavimentação seguem a todo vapor. “Nos comprometemos a fazer o asfalto da Rua 13 Maio e também em várias outras ruas, e estamos cumprindo. A eleição acabou e já estamos nos últimos dias do meu mandato, mas vamos trabalhar juntos até o último dia”, afirmou.

Drable ainda agradeceu ao governador Cláudio Castro e o governo do Estado pela parceria. “Graças ao governador Cláudio Castro podemos asfaltar ruas por toda cidade. Ele foi o governador que mais apoiou Barra Mansa e nos deu estrutura para trabalhar e continuar avançando”, ressaltou.

O vereador Marquinho Pitombeira destacou a importância da obra. “Serão 12 ruas asfaltadas ao longo do mês. Quero agradecer ao prefeito Rodrigo Drable, o governador Cláudio Castro e ao vereador Furlani pelas melhorias em nosso bairro”, disse.

Rua Melvin Jones, no bairro Ano Bom, também é contemplada com novo asfaltamento

Ainda nesta segunda-feira (2), a Rua Melvin Jones, localizada no bairro Ano Bom, foi mais uma área que recebeu o novo asfalto. O secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, ressaltou a importância dos serviços para a população. “Os trabalhos de asfaltamento que acontecem em Barra Mansa proporcionam mais qualidade de vida para o morador e fluidez com segurança”, frisou.