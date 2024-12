Apresentação será no dia 13 de dezembro, no Clube Municipal de Barra Mansa, no Centro - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 03/12/2024 19:21

Barra Mansa - Já estão abertas as trocas de ingressos para o stand-up do humorista Diogo Almeida, que será no dia 13 de dezembro, na quadra do Clube Municipal de Barra Mansa, no Centro. Os ingressos podem ser adquiridos mediante a doação de 1 litro de leite, no Centro Pir, localizado na Rua Santos Dumont, 126, em frente ao Oncobarra. Cada pessoa tem direito a até dois ingressos por CPF.

O evento é uma realização do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Fundação de Artes do Rio de Janeiro (Funarj), em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa. O leite arrecadado será destinado às famílias atendidas pelos programas sociais do município, promovendo a solidariedade.

A vice-prefeita e secretária municipal de Educação de Barra Mansa, Fátima Lima, destacou a importância do evento. “Essa é uma oportunidade incrível de trazer cultura e entretenimento para Barra Mansa, enquanto também ajudamos quem mais precisa. Convido a todos a participarem e contribuírem para essa ação solidária que une diversão e generosidade”, ressaltou.