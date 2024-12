Lema da ação este ano é ?Natal de paz, harmonia e conexão, unindo pessoas e construindo laços? - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 03/12/2024 18:29

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, está preparando a ‘Feira de Artesanato’ edição especial de Natal. O evento inicia nesta quinta-feira (5) e segue até a véspera natalina, dia 24 de dezembro, na Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro. O lema da ação neste ano será ‘Natal de paz, harmonia e conexão, unindo pessoas e construindo laços’.

A ação contará com participação dos coletivos: Girassóis, Vivendo de Arte e Borogodó. Haverá também presenças da Feira da Preguiça e artesãos convidados. Uma reunião foi realizada com as artesãs para alinhar os detalhes da Feira de Natal, que também participarão de mais uma oficina de fotografia oferecida pelo Sebrae no dia 9 de dezembro.

A gerente de Turismo de Barra Mansa, Bhella Santos, ressaltou a importância do evento.

“A feira é um momento único para celebrarmos a criatividade, o talento e a cultura de Barra Mansa. Ela também tem o poder de aquecer a economia local, proporcionando aos artesãos uma oportunidade valiosa de divulgar e comercializar seus produtos, fomentando o artesanato como uma atividade econômica sustentável. É a chance da população adquirir presentes únicos feitos com carinho, valorizando o que é produzido aqui. Essa feira não só enriquece as celebrações natalinas, mas também fortalece o vínculo entre a população e os talentos locais, promovendo o desenvolvimento econômico e cultural da nossa cidade”, informou.

A feira funcionará nos seguintes horários:

- Dias 5 a 7 de dezembro: 9h às 17h

- Dias 10 a 14 de dezembro: 9h às 17h

- Dias 17, 18, 19, 20, 21 e 23 de dezembro: 9h às 19h

- Dia 22 de dezembro (domingo): 7h às 12h

- Dia 24 de dezembro (terça-feira): 7h às 14h