Animal foi encontrado na altura da Estrada do Cafarnaum, próximo ao bairro Santa Clara - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 03/12/2024 19:12

Barra Mansa - Integrantes da Brigada Voluntária de Barra Mansa realizaram na manhã desta terça-feira (3), uma captura de jacaré de pequeno porte. De acordo com a equipe de fiscalização, o animal foi encontrado por moradores de uma casa, em uma área de sítio e chácaras, na altura da Estrada do Cafarnaum, que fica localizada próximo ao bairro Santa Clara.

O secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, frisou que de imediato o profissional fez a captura do animal para evitar risco de atropelamento. "Após o resgate, foi feito o contato com a Secretaria de Meio Ambientes, que por sua vez levou o animal ao zoológico de Volta Redonda para cuidados e possível reinserção à natureza. A captura adequada desse animal evita riscos à população e propicia a preservação da nossa fauna. Por esse motivo, sempre que em contato com animais silvestres, a população deve fazer contato com o Corpo de Bombeiros ou com a Secretaria de Meio Ambiente", salientou.

Segundo o coordenador da Brigada Voluntária, Denilson Sicupira, o jacaré tem importância ecológica na manutenção do equilíbrio ambiental e é muito importante manusear o resgate de forma correta. "É um jacaré de pequeno porte que foi capturado na entrada de um sítio com criações de vaca na estrada do Cafarnaum. Automaticamente, o responsável pela propriedade acionou a Brigada Voluntária, onde rapidamente fizemos a captura do animal da forma correta, conforme instruções e orientações que também aplicamos no nosso curso ", explicou

A Brigada Voluntária faz parte Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) e o contato pode ser feito pelos telefones (24) 2106-3406 e (24) 98813-6722.