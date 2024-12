Atores mexicanos participaram das apresentações, com oficinas de música, teatro e produção artística - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 04/12/2024 21:38

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Escola Vocacionada à Música, recebeu na manhã desta quarta-feira (4), a coprodução ‘SEDe - Intercâmbio na Escola Vocacionada à Música’, com apresentações de música, visualidade, improvisação e jogos teatrais. A atividade faz parte da proposta do projeto de intercâmbio com as comunidades locais de diversos países e são resultados dos processos artísticos desenvolvidos com os estudantes durante as oficinas.

A SEDe é uma coprodução dos grupos ‘Sala Preta do Brasil’, ‘Los 250 mil’ e ‘Máquina Biológica’ do México, realizada com o apoio do programa Iberescena 2024 e da Funarte, através do Ministério da Cultura do Brasil.

Atores mexicanos participaram das apresentações para as crianças, com oficinas de música, teatro e produções artísticas. De acordo com o coordenador musical da escola, Giliade Lima, este projeto é de suma importância. “O SEDe tem essa dimensão de um trabalho em comunidade. Contamos com apresentações de artistas mexicanos aqui na Vocacionada à Música e a proposta é trazer uma reflexão sobre o espetáculo, acerca das crises ambientais, da escassez de água e de um futuro preocupante. Trabalhamos essas mensagens junto aos alunos, com o intuito deles se apresentarem com os atores mexicanos”, explicou.

A atriz mexicana e diretora do grupo artístico `Los 250 Mil’, Paulina De León, destacou que a apresentação retrata uma história que é muito importante para a sociedade. “Essa peça busca transmitir como a água é um bem que devemos preservar e cuidar. Os personagens interagem com o público de maneira dinâmica, sem perder o caráter de conscientização dos recursos naturais”, explicou.