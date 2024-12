Vacina é aplicada em pets a partir de três meses que estejam em boas condições de saúde - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 04/12/2024 21:48

Barra Mansa - Nesta quarta-feira (4), a Prefeitura de Barra Mansa, por meio das equipes de Vigilância em Saúde Ambiental, promoveu a vacinação antirrábica em cães e gatos no distrito de Floriano. Os veterinários percorreram ruas da localidade chamando os moradores para que trouxessem seus animais para receber a vacina. Cerca de 150 animais foram vacinados.

A vacina é aplicada em pets a partir de três meses que estejam em boas condições de saúde. O imunizante previne contra a raiva, doença que pode ser transmitida aos humanos por meio de uma mordida.

A agente de combate a endemias do setor de Vigilância em Saúde Ambiental, Sandra Ribeiro Noé, destacou a importância da vacinação. “Assim como nós, os animais precisam de cuidado e acompanhamento constante. A vacina é um bem para sociedade como um todo, protege os pets, mas também, os seres humanos”, frisou.

A moradora do distrito, Leninha Santos Pereira, ressaltou que o serviço itinerante facilitou sua vida e foi muito importante. “A gente tem uma rotina bem corrida, por causa do trabalho e não conseguimos estar levando nossos cachorros para vacinar. Então essa iniciativa de vir na porta de casa foi muito boa para nós”, informou.

Além de Floriano, a vacinação contemplará o bairro Moinho de Vento, no Km 100, nesta quinta-feira (5); o distrito de Rialto no dia 9 e o distrito de Antônio Rocha no dia 12, todos de 8h às 16h.