Homenagem foi proposta pelo vereador Renan Marassi pelo trabalho de Drable à frente da prefeituraFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 06/12/2024 18:01

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, foi agraciado com uma Moção de Louvor pela Câmara Legislativa de Resende. A homenagem foi proposta pelo vereador Renan Marassi em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo chefe do Executivo durante os dois mandatos.

A entrega da honraria aconteceu na manhã desta sexta-feira (6), no Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (Campla) e foi acompanhada pelo secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Oliveira, pelo presidente da Câmara de Barra Mansa, o vereador Paulo Sandro, além dos vereadores Eduardo Pimentel e Deco.

De acordo com o parlamentar resendense, a moção foi indicada por ele e aprovada por unanimidade na Câmara de sua cidade. “Eu venho acompanhando o trabalho do Rodrigo desde o início do primeiro mandato dele como prefeito. Gostei dos avanços que Barra Mansa teve e esperei chegar a esse momento de conclusão de trabalho para poder vir aqui fazer essa singela homenagem. Foi uma moção proposta por mim, mas todos os vereadores votaram e aprovaram. É um reconhecimento do nosso município ao trabalho que foi feito por ele, por toda a equipe, por todos os servidores e também pelos vereadores que apoiam o governo”, disse Marassi.

Ao receber a homenagem, Rodrigo agradeceu o reconhecimento e destacou sua ligação com Resende. “Me sinto muito feliz e honrado em receber o vereador Renan, que é um expoente político da região, para me fazer uma homenagem. Eu estou muito grato por esse reconhecimento, tenho um carinho imenso por Resende, terra do meu avô, e eu desejo tudo de melhor na vida do Renan”, finalizou Drable.