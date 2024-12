Evento contará com espaço kids e uma deliciosa feijoada, além dos shows - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 06/12/2024 17:47

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, vai apoiar a realização de mais uma edição do ‘Quintal da Água Comprida – Roda de Samba’, que acontecerá neste domingo (8), das 12h até às 19h30 na Praça Prefeito Marcello Fonseca Drable, situada na Rua Tancredo Rodrigues de Paula no bairro Vila Nova, na região da Água Comprida. O evento contará com espaço kids e uma deliciosa feijoada, além dos shows dos grupos ‘Reunião Papo de Samba’ e ‘OpSamba’.

SERVIÇO

‘Quintal da Água Comprida – Roda de Samba’

Data: Domingo (8)

Horário: a partir de 12h

Local: Praça Prefeito Marcello Fonseca Drable, situada na Rua Tancredo Rodrigues de Paula, Vila Nova