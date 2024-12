Mostra segue até 24 de dezembro, na Praça da Igreja Matriz de São Sebastião - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 06/12/2024 16:40

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, iniciou nesta quinta-feira (5), a ‘Feira de Artesanato’ edição especial de Natal. A mostra segue até a véspera natalina, dia 24 de dezembro, na Praça da Igreja Matriz de São Sebastião e contará com a participação de cerca de 150 artesãos em um único espaço, com esquema de rodízio, garantindo uma enorme diversidade de produtos ao longo dos dias.



Segundo a gerente de Turismo de Barra Mansa, Bhella Santos, ao comprar um produto artesanal, o comprador não apenas estará adquirindo um objeto, mas investindo em histórias, sonhos e no talento de quem transforma matérias-primas simples em verdadeiras obras de arte.



“A feira é o lugar ideal para quem busca presentes únicos, personalizados e com o diferencial do trabalho artesanal. O evento especial celebra o talento e a criatividade dos nossos artesãos dos Coletivos Borogodó, Vivendo de Arte, Girassóis e Feira da Preguiça. Todos os itens expostos são feitos à mão, destacando a autenticidade e o cuidado de cada peça, que além disso proporciona uma oportunidade de valorizar a economia criativa da cidade, o trabalho manual dos artistas da nossa cidade e fortalecer a cultura local”, explicou.



A feira funcionará nos seguintes horários:



- Dias 5 a 7 de dezembro: 9h às 17h

- Dias 10 a 14 de dezembro: 9h às 17h



- Dias 17, 18, 19, 20, 21 e 23 de dezembro: 9h às 19h



- Dia 22 de dezembro (domingo): 7h às 12h



- Dia 24 de dezembro (terça-feira): 7h às 14h



Árvore de Natal na Praça da Matriz



Ainda na tarde desta quinta-feira (5), a Prefeitura de Barra Mansa, em parceria com a Sicomércio e o Serviço Social do Comércio (Sesc), realizou na Praça da Matriz de São Sebastião, o aguardado acendimento da Árvore de Natal. O evento integra o projeto do 'Natal Sesc RJ', que tem o objetivo de levar a magia natalina a diversas cidades do estado, promovendo momentos de confraternização e encantamento por meio de apresentações culturais e típicas, como o cortejo natalino.