Shows começam a partir das 16h, no Calçadão Dama do Samba, na Beira-Rio - Arquivo/CCS PMBM

Shows começam a partir das 16h, no Calçadão Dama do Samba, na Beira-RioArquivo/CCS PMBM

Publicado 06/12/2024 16:30

Barra Mansa - Neste sábado (7), a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, realiza mais uma edição do evento ‘Samba no Calçadão’. Os shows começam a partir das 16h, no Calçadão Dama do Samba, localizado na Beira-Rio, no Centro.

As atrações ficam por conta dos grupos OP Samba e Jane da Pit & Cia. O evento vai fazer uma homenagem ao Dia Nacional do Samba.

Serviço:

Samba no Calçadão – Edição especial Dia Nacional do Samba

Data: Sábado (7)

Hora: 16h

Local: Avenida Beira-Rio, no Centro