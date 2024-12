Via está totalmente sinalizada e com a presença da Guarda Municipal para orientar motoristas - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 09/12/2024 16:55

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP), liberou na manhã desta segunda-feira (9), o trânsito de veículos na nova avenida do Pátio de Manobras, realizado na área central do município. A via, que já estava sendo utilizada como estacionamento, está totalmente sinalizada e com a presença da Guarda Municipal para a orientação de pedestres e motoristas.

“Essa nova avenida está dando uma nova cara para o Centro de Barra Mansa, impactando positivamente na mobilidade urbana do município. Antes dessa abertura oficial o estacionamento já estava sendo utilizado pelos motoristas e testes foram realizados, principalmente para assegurar o funcionamento da sinalização”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, que também informou sobre as mudanças no trânsito na localidade.



“Entre as mudanças do trânsito, destacamos o acesso da passagem de nível da Rua Duque de Caxias, que será feito exclusivamente pela nova via. Os motoristas que forem seguir em direção ao Jardim das Preguiças deverão acessar a nova avenida próximo à Praça da Liberdade Kids. Já os veículos que estiverem fazendo o fluxo contrário, irão sair da passagem de nível para a nova via e quem for seguir em direção à Avenida Joaquim Leite, deverá estar atento à sinalização do semáforo no cruzamento com a Rua José Martorano”, acrescentou Abreu.



Desde a finalização do asfaltamento, a nova avenida vem sendo utilizada pela população para o lazer e a prática de exercícios físicos, e, de acordo com o secretário, serão mantidos em horários especiais. “A utilização do espaço pelos moradores será mantida de segunda a sexta-feira a partir das 19h, no sábado a partir das 14h, e aos domingos o dia todo no trecho próximo à Rua José Martorano até o Córrego da Cotiara”, afirmou.