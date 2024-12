Unidade móvel está estacionada próxima à Policlínica do bairro Nove de Abril até esta sexta-feira (13) - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 09/12/2024 22:45

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA), e em parceria com a Fundação Educacional Dom André Arcoverde, começou nesta segunda-feira (9) o serviço gratuito de castração de cães e gatos na Região Leste. Uma unidade móvel está estacionada próxima a Policlínica do bairro Nove de Abril, na Rua Álvaro Rego Millen, número 57, até esta sexta-feira (13).

O secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Alexandre Caneda, ressaltou a importância da iniciativa. “A castração é importante para proteger os pets de doenças não relacionadas ao sistema reprodutivo como diabetes e epilepsia, além de controlar a superpopulação dos animais. O Castramóvel ficará no local durante toda a semana, das 8h até as 17h30, e o atendimento será feito por ordem de chegada”, informou.

A coordenadora de atividades da Pasta de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Hisa Sales, detalhou mais sobre o processo de castração. “Todas as raças a partir de seis meses podem vir fazer a castração, estamos pedindo 12h de jejum dos animais. Depois da cirurgia, o pet sai daqui com a medicação para realizar o pós-operatório e a recuperação e a cicatrização ficam sobre a responsabilidade do dono”, disse.

A tutora de um cão da raça Shih Tzu, Jéssica Tamara, destacou que a castração é fundamental. “Essa ação de castração dos animais evita a gravidez indesejada. É muito importante que as pessoas tragam seus cães e gatos para fazerem o procedimento e assim prevenir o risco de doenças”, comunicou.

Para saber mais sobre as atividades realizadas pela Secretaria, a pessoa deve ligar para o telefone (24) 98120-0153.