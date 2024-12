Secretaria Municipal de Saúde ressalta importância das campanhas de vacinação em Barra Mansa - Arquivo/CCS PMBM

Secretaria Municipal de Saúde ressalta importância das campanhas de vacinação em Barra MansaArquivo/CCS PMBM

Publicado 13/12/2024 17:26

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue ressaltando a importância das campanhas de vacinação no município. A vacina da dengue está entre as disponíveis para os munícipes nas unidades de saúde e a imunização ajuda a prevenir a infecção pelos quatro sorotipos do vírus e a reduzir a gravidade dos casos, especialmente em pessoas que já foram expostas ao vírus.

A enfermeira responsável pelo setor de Imunização, Hellen Martins, afirmou que em Barra Mansa, mais de 350 doses da vacina contra a dengue já foram aplicadas. "É necessário que os pais se atentem para uma avaliação prévia da criança que vai receber a dose, a fim de verificar se a criança está em condições de receber o imunizante. As pessoas que já tiveram dengue nos últimos seis meses não podem tomar a vacina", frisou.

A dengue é transmitida através do mosquito Aedes aegypti, que também é o responsável por transmitir outras arboviroses, como a zika e a chikungunya. O diagnóstico da doença se dá por meio de exames laboratoriais. Para se vacinar, é necessário comparecer à unidade de saúde com identidade, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a caderneta de vacinação.

A vacina está disponível nas unidades da Bocaininha, São Francisco, Colônia 2, Paraíso de Cima, Jardim Primavera, Vila Nova, Belo Horizonte, Vila Delgado, Ano Bom, Clínica da Família, Júlio Caruso e Saudade.