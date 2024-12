Curso conta com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação - Chico de Assis/CCS PMBM

Curso conta com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de EducaçãoChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 13/12/2024 17:11

Barra Mansa - Na noite de quinta-feira (12), aconteceu no Clube Municipal, no Centro, a formatura de uma nova turma do Curso Técnico em Administração, do Colégio Washington Luiz. Ao todo, 47 estudantes receberam o diploma. O curso conta com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação.

Participaram da solenidade a diretora da escola, Gessika Belan, a gestora do setor de RH e Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação, Kelly Percedis, coordenadores e professores, além de pais e familiares dos formandos.

A diretora Gessika Belan destacou a tradição do curso e parabenizou os estudantes por mais um passo conquistado. “Com orgulho chegamos à formatura da 16ª turma de Administração de nossa escola. Isso prova que o curso é e continua sendo um sucesso. Parabenizo a todos os alunos por suas trajetórias. Agradeço os pais, professores e a Secretaria de Educação de Barra Mansa pelo suporte dado ao longo de tantos anos”, disse.

Inscrições

O curso tem duração de 18 meses e as inscrições para uma nova turma já estão abertas. As matrículas podem ser feitas na secretaria do colégio, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h.

Para se matricular é necessário apresentar os seguintes documentos: duas fotos 3x4; original e cópia da certidão de nascimento; RG e CPF; declaração de conclusão do ensino médio original ou histórico do ensino médio; além de comprovante de residência para o passe escolar, pois os alunos têm direito ao transporte gratuito. A escola funciona de segunda a sexta, das 7h às 22h e fica situada na Rua Antônio de Almeida, número 21, Saudade.