Deputado federal General Pazuello e prefeito Rodrigo Drable, participaram de entrevista em rádio de Volta RedondaDivulgação

Publicado 13/12/2024 17:42

Barra Mansa - O deputado federal General Pazuello (PL) e o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, estiveram juntos em uma entrevista de rádio em Volta Redonda. Pazuello aproveitou a oportunidade para destacar os investimentos de seu mandato nos municípios da região, com foco nas áreas de saúde, segurança pública e educação, e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do Médio Paraíba.

Ele também anunciou o investimento da Segov na implantação de uma base da Operação Segurança Presente em Barra Mansa, iniciativa que reforçará a segurança pública no município e arredores. Pazuello ainda falou sobre os trabalhos do Grupo de Estudos de Segurança Pública (GESP), que culminaram com a criação de projetos de lei voltados ao endurecimento da legislação penal brasileira, visando ao combate mais eficaz à criminalidade e maior proteção à sociedade.

Ao citar os altos índices de acidentes envolvendo caminhões e carretas na Serra das Araras, trecho crítico do eixo Rio-São Paulo, o prefeito Rodrigo Drable defendeu um maior rigor na identificação e na punição de motoristas irresponsáveis, além de medidas que promovam a segurança viária e a preservação de vidas.